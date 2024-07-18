2000 لاعب في «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو بالبرازيل



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، في موسمها العاشر 2024-2025، والتي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، في صالة كاريوكا أرينا من 19 21 يوليو الحالي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التعاون الثقافي والرياضي بين الإمارات والبرازيل، ويعزز من تبادل الخبرات بين البلدين، وخاصة في المجال الرياضي.

وتأتي النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في ريو دي جانيرو تعزيزاً لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية، بوصفها واحدة من أبرز الأحداث في عالم رياضة الجو جيتسو، كما أنها فرصة للتأكيد على العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل، حيث تتزامن هذه النسخة مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن بطولة أبوظبي جراند سلام تعتبر منصة عالمية للتواصل بين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في بناء صداقات جديدة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأوضح أن الجهود التي تبذلها الإمارات في تعزيز النمو العالمي لرياضة الجو جيتسو قد أسهم بشكل محوري في نشر الرياضة في العديد من عواصم العالم، ومن بينها ريو دي جانيرو.

وأضاف: «تعد مدينة ريو دي جانيرو ذات أهمية خاصة في عالم فنون القتال، إذ تعتبر مركزاً عالمياً مهماً لرياضة الجو جيتسو، وعدد من أبرز أكاديمياتها، واستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام في ريو يضيف فصلاً جديداً إلى إرث المدينة الرياضي، وتسلط الضوء على مكانتها، وجهة متميزة لعشاق الجو جيتسو من جميع أنحاء العالم».

ويمثل الإمارات في البطولة كل من اللاعبين جاسم مبارك في فئة الأساتذة، وزايد الشامسي، سعيد الكبيسي، عمر السويدي، محمد السويدي، بلقيس عبدالله، مريم العلي، أسماء الحوسني، شما الكلباني، مروة الحوسني، هيا الجهوري وبشاير المطروشي في فئة المحترفين.

وتعد بطولة أبوظبي جراند سلام واحدة من أبرز البطولات على أجندة رياضة الجو جيتسو العالمية، حيث توفر منصة مثالية للاعبين الإماراتيين لاختبار مهاراتهم أمام أفضل اللاعبين العالميين.

ونجحت البطولة على مدار السنوات العشر الماضية في تقديم نفسها، أكبر وجهة للاعبي الجو جيتسو حول العالم، ويعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة من جولات البطولة دليلاً قوياً على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين.