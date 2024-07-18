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الرياضة

«دبي الرياضي» يوقع اتفاقية شراكة مع «ماي دبي»

«دبي الرياضي» يوقع اتفاقية شراكة مع «ماي دبي»
18 يوليو 2024 14:49

دبي (الاتحاد)

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وقع مجلس دبي الرياضي اتفاقية شراكة، مع ماي دبي إحدى الشركات الرائدة لمياه الشرب المعبأة في الإمارات، لتكون المزود الرسمي للمياه في الفعاليات الرياضية التي ينظمها ويشرف عليها مجلس دبي الرياضي.
ووقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإبراهيم كاه الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير قسم الرعايات والشراكات في مجلس دبي الرياضي، ورضوان صديقي مدير أول التميز التجارة والأعمال، ومحمد توصيف رئيس قسم المبيعات والضيافة، وأمينة ربيع رئيس قسم التسويق، وعايدة حمزة مديرة الموارد البشرية في شركة ماي دبي.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من جهود مجلس دبي الرياضي للارتقاء بقطاع الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعة المختلفة التي تقام على مدار العام، والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم نشر وتطوير ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع، وكذلك ضمن نهج شركة ماي دبي التي تعد من أهم الشركات الوطنية المختصة بإنتاج مياه الشرب التي تمنح ممارسي الرياضة المياه الطبيعية التي يحتاجها الرياضيون أثناء المنافسات.

الإمارات
دبي
مجلس دبي الرياضي
سعيد حارب
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