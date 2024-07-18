سوليفان يدخل التاريخ بـ «المشارك الأصغر»!

واشنطن (د ب أ)



أصبح كافان سوليفان أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الأميركي لكرة القدم، عبر التاريخ، بعمر 14 عاماً و293 يوماً، عندما شارك بديلاً مع فريق فيلادلفيا يونيون.

وشارك اللاعب في الدقيقة 85 من المباراة التي أقيمت على أرض فريقه أمام نيو إنجلاند ريفوليوشن، بعد دقيقة من تسجيل شقيقه الأكبر كوين سوليفان «20 عاماً» الهدف الأخير في المباراة التي فاز فيها فيلادلفيا 5-1 .

ويعد سوليفان أصغر بـ13 يوماً عن حامل الرقم القياسي السابق فريدي أدو، الذي شارك للمرة الأولى مع فريق دي سي يونايتد في 2004 بعمر 14 عاماً و306 أيام.

وأصبح هذا رقماً قياسياً في جميع رياضات الفرق الجماعية الأميركية بشكل عام، وأيضاً في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يعتقد أن إيقان نوانيري هو أصغر لاعب يشارك في مباراة، عندما شارك مع أرسنال، وهو يبلغ 15 عاماً و181 يوماً.

وقال سوليفان «إنه أمر رائع أن أحمل الرقم القياسي بالنسبة للعمر، هذه هي البداية فقط». وأضاف: «سعيد للغاية لأنني حققت هذا، ولكن هذه مجرد البداية، هناك رحلة طويلة تنتظرني، أعرف أن الأمر متعلق بأين سأنتهي، ليس فقط من أين بدأت، لذلك سأواصل العمل فقط، والتطور هنا، تركيزي الرئيسي على فيلادلفيا والموسم الذي ينتظرنا».

ووقع سوليفان على عقد في الدوري الأميركي في مايو، وقيل إنه يتضمن شرطاً أن بإمكانه الرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، عندما يبلغ 18 عاماً.