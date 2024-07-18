«قضاة الملاعب» إلى باريس للمشاركة في إدارة مباريات الأولمبياد

أبوظبي (الاتحاد)



غادر طاقمنا الدولي المكون من عادل النقبي «حكم ساحة»، وأحمد الراشدي «مساعد أول»، وسبت عبيد «مساعد ثان»، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في إدارة مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل.

وتعقد لجنة الحكام التابعة لـ «الفيفا» سيمنار للفترة من 19 إلى 23 يوليو، بهدف إعداد طاقم حكام البطولة «89 حكماً من مختلف الاتحادات الوطنية المختلفة» لإدارة منافساتها.

وجاء اختيار طاقمنا الدولي ضمن طاقم الأولمبياد، بعد الأداء التحكيمي المميز الذي قدمه خلال إدارته لعدد من المباريات في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأدار طاقمنا مؤخراً مباراة الزوراء والقوة الجوية 27 مايو الماضي، على ملعب المدينة، ضمن الجولة الـ 31 لدوري العراق، أعقبها مشاركته في سيمنار الاتحاد الآسيوي للحكام النخبة، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض من 24 إلى 28 يونيو الماضي، استعداداً للمسابقات القارية في الموسم الجديد.