القادسية عن أوباميانج: حصنوا مرماكم المرعب وصل!



الرياض (د ب أ)



أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانج.

ونشر النادي عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أعلن من خلاله عن التعاقد رسمياً مع أوباميانج نجم مارسيليا وأرسنال السابق.

وعلق حساب نادي القادسية على مقطع الفيديو: «احموا شباككم، وحصنوا مرماكم، المرعب وصل».

كان أوباميانج أعلن رحيله عن مارسيليا في خطوة مثلت تمهيداً لانتقاله إلى القادسية، بعد جولة من المفاوضات. ولم يعلن النادي أي تفاصيل عن مدة العقد وقيمته، ولكن أشارت بعض التقارير الإعلامية أن اللاعب وقع على عقد حتى 2026.