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الرياضة

رابيو و«السيدة العجوز».. طلاق بائن!

رابيو و«السيدة العجوز».. طلاق بائن!
18 يوليو 2024 17:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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رغم العرض الذي قدمه يوفنتوس الإيطالي، للفرنسي أدريان رابيو «29 عاماً»، من أجل تمديد عقده، إلا أن اللاعب الذي انتهى عقده فعلاً في أول يوليو الجاري، تمسك بالرحيل، وتردد اسمه في أكثر من نادٍ أوروبي كبير.
وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللوسبورت، أن رابيو أصبح حراً، بعد أن استمر مع «السيدة العجوز» 5 مواسم من «صيف 2019».
وقالت الصحيفة إن العرض الذي قدمه له «اليوفي» مدته عامين. ويحصل بموجبه على راتب سنوي 5. 7 مليون يورو بخلاف المكافآت.
وكان رابيو لاعب باريس سان جيرمان السابق تحدث عن مستقبله، قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، وفُهم من كلامه أنه قد يستمر مع «اليوفي»، ولكن الشكوك سادت من وقتها وأصبح الاتجاه الأكبر للرحيل.
وأشارت الصحيفة إلى اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات رابيو، منها ريال مدريد، لتعويض اعتزال توني كروس، وميلان وروما الإيطاليين، وليفربول من إنجلترا، وجالطة سراي من تركيا.
ومثلما حدث لرابيو عندما كان لاعباً في سان جيرمان ورحل حراً، ها هو يكرر ما فعله ويرحل عن يوفنتوس حراً.
وعلى امتداد المواسم الخمسة التي قضاها في يوفنتوس، لعب 210 مباراة وسجل 23 هدفاً، وفاز بالدوري الإيطالي «الكالشيو» من أول موسم له مع الفريق، كما فاز مرتين بكأس إيطاليا ومرة بالسوبر الإيطالي.
بدأ أدريان رابيو،المولود في 3 أبريل 1995، مسيرته الاحترافية في الفريق «ب» لسان جيرمان، وتم تصعيده سريعاً إلى الفريق الأول حتى 2019، تخللها إعارة لتولوز، ثم انتقل بصفة نهائية إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2019.
ولعب رابيو لمنتخبات الشباب تحت 16و17و18و19و20 و21 سنة، وانضم للمنتخب الأول عام 2016.

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