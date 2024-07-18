القرية الأولمبية في باريس تفتح أبوابها للرياضيين



باريس (د ب أ)



فتحت القرية الأولمبية أبوابها، حيث أنتقل إليها أول دفعة من الرياضيين ومسؤولي الفرق الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم 14ألف للمشاركة في أولمبياد باريس.

وتقع القرية في منطقة سين سان دوني خارج باريس مباشرة، وتبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وتتكون من 82 مبنى مخصصة لاستضافة الأولمبيين طوال مدة البطولة التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، كما أنها تستوعب أيضاً عدة آلاف من الموظفين.

وعقب الأولمبياد، سيتم تحويل الموقع لمنطقة سكنية ومكاتب إدارية ومحلات تجارية. ومنطقة سان دوني أحدى أفقر الأحياء في منطقة باريس. وتم تطوير المنطقة استعداداً للأولمبياد، التي تضم باستثناء القرية الأولمبية، مركزاً جديداً للسباحة.

ويتواجد ملعب ستاد دو فرانس في نفس المنطقة، وسيستضيف منافسات ألعاب القوى والحفل الختامي للأولمبياد.