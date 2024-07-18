«العشرة الأوائل» في حفل «تقديم النجوم»



سلطان آل علي (دبي)



استقبل عشاق ريال مدريد الإسباني، لاعبهم الجديد كيليان مبابي الفرنسي، القادم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ومرت الصفقة بمراحل متقلبة في السنوات الأخيرة، ولكنها اكتملت في نهاية المطاف، وجاء مبابي إلى مدريد، ليرتدي الشعار الأبيض.

امتلأ ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد بالعشاق المتلهّفين لرؤية مبابي بقميص ناديهم المفضل، حيث بلغ عدد الحضور 80 ألف متفرج، ليعادل الرقم القياسي الذي حققه كريستيانو رونالدو قبل 15 عاماً، في نفس الملعب، عندما جاء إلى مدريد من مانشستر يونايتد عام 2009.

ويمثل هذا الرقم قيمة كبيرة على المستوى المعنوي للّاعب، كما أنه يحمّله مسؤولية ليست بسيطة لإسعاد أضعاف هذا العدد الكبير الذي حضر من أجله.

وعلى مستوى تقديم اللاعبين في كرة القدم، فإنّ الرقم الأكبر بعد مبابي ورونالدو، تم تسجيله للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا في نابولي الإيطالي عام 1994، حيث حضر للساحر الأرجنتيني ما يقارب 70 ألف متفرج في ملعب سان باولو، والذي لم يكن يعرف أحد أنه سيحمل اسم مارادونا بعد رحيله، وفي المركز الرابع بالقائمة، يأتي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي حضر لأجله 60 ألف متفرج في «الكامب نو» ببرشلونة عام 2009، ويتساوى معه الفرنسي كريم بنزيما الذي استقبله 60 ألف عاشق من جماهير الاتحاد في استاد الجوهرة، ما يمثل حالة استثنائية في الشرق الأوسط وآسيا بأكملها.

كما أن هناك عدد من اللاعبين الذين حظوا بتقديم كبير، مثل ليفاندوفسكي ونيمار في برشلونة، بحضور 59 و56 ألف متفرج على التوالي، ويليهم البرازيلي كاكا والبلجيكي هازارد في مدريد بـ55 و50 ألف متفرج، وأخيراً في المركز العاشر، الإسباني فيرناندو توريس والذي حضر له 45 ألف مشجع من أتليتكو مدريد عند تقديمه عام 2015.