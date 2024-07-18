منصور بن زايد يعتمد برنامج بطولات جمال الخيل العربية

أبوظبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم 2024-2025.

ويضمّ البرنامج الذي تنظمه وتشرف عليه جمعية الإمارات للخيول العربية، مجموعة من البطولات المحلية والدولية لعروض جمال الخيل العربية، وستكون انطلاقة الموسم يوم 21 أكتوبر من العام الحالي.

ويشمل برنامج بطولات ومزادات الموسم 13 بطولة، من بينها 5 بطولات دولية، إضافة إلى مزادات الشارقة وعجمان ومربط دبي للخيل العربية، على أن يختتم الموسم في السادس من أبريل 2025.

وأعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سموه الكبير للخيل العربية، من أجل الحفاظ على سلالاتها، وتطوير أنشطتها وبرامجها في الدولة، مشيداً برعاية وتوجيهات ومتابعة سموه لجميع فعاليات الجمعية، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتلبية طموحات مربي وملاك الخيل العربية في الدولة، للحفاظ على هذا الإرث الذي يعد جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان «برنامج الموسم 2024-2025 جاء شاملاً، ويوفر لمربي وملاك الخيل العربية عروضاً شاملة تلبي جميع التطلعات، والجمعية تولي أهمية كبرى لتعزيز النجاحات التي تحققت خلال المواسم السابقة، والحرص على مواصلة مكتسباتها واستدامة إنجازاتها للحفاظ على هذا الإرث العريق».

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مواصلة جهود تطوير بطولات وعروض جمال الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين المواطنين، والاهتمام بتحسين قدراتهم وإمكاناتهم للارتقاء بالإنتاج المحلي، مشيداً بجهود فريق العمل بالجمعية في هذا المجال.

وتفصيلاً يبدأ برنامج الموسم ببطولة الإمارات الوطنية في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2024، وتعقبها البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية المخصصة للمرابط الخاصة من 24 إلى 27 أكتوبر 2024.

ويقام مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، للسلالة المصرية، يوم 31 أكتوبر، يعقبه مباشرة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر مهرجان الشارقة للجواد العربي، الخاص بالإنتاج المحلي، بينما يشهد يوم 16 من الشهر نفسه إقامة مزاد عجمان للخيل العربية.

ويعود النشاط مرة أخرى إلى العاصمة أبوظبي، حيث تستضيف بطولة العرب لمُربّي «الخيل العربية»، خلال يومي 19 و20 نوفمبر، وتعقبها مباشرة «بطولة الإمارات لمُربّي الخيل العربية للمرابط الخاصة» في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر.

وتتجه بعد ذلك الفعاليات إلى المنطقة الشرقية، حيث مهرجان الشارقة كلباء للخيل العربية من 13 إلى 15 ديسمبر، يليه بطولة الفجيرة الدولية في الفترة من 20 -22 ديسمبر، ويشهد 28 ديسمبر مزاد مربط دبي للخيول.

وتشهد إمارة عجمان أول الأنشطة في العام 2025، من خلال «بطولة عجمان» التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير، لتنتقل العروض بعد ذلك إلى منطقة الظفرة عبر النسخة الخامسة من «بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية»، للمرابط الخاصة، في الفترة بين 16 و19 يناير 2025.

وتقام «بطولة الشراع الدولية» في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير 2025، أما بطولة أبوظبي الدولية «تايتل شو»، تقام من 21 إلى 23 فبراير 2025.

ويختتم برنامج موسم العروض بالنسخة 26 لمهرجان الشارقة الدولي للخيل العربية الذي يقام من 4 إلى 6 أبريل 2025.