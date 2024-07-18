دورتموند يضم «الهداف الرفيع»



دورتموند (أ ف ب)



عزز بوروسيا دورتموند الألماني صفوفه بالهداف الغيني سيرهو جيراسي، قادماً من منافسه المحلي شتوتجارت.

وتأخر الإعلان عن صفقة التعاقد مع الهداف البالغ 28 عاماً، بعدما تبين في الفحص الطبي الروتيني الأولي، أنه يعاني من إصابة «تحتاج المزيد من التدقيق»، بحسب ما كشف دورتموند.

وقال دورتموند في بيان، إنه بعد اختبارات إضافية، تبيّن له أن الإصابة التي تعرّض لها جيراسي في مباراة دولية قبيل نهاية الموسم «لا تحتاج إلى جراحة».

ويتبع المهاجم المولود في فرنسا برنامجاً تدريبياً بعيداً عن زملائه الجدد، من أجل التعافي قبل الالتحاق بالتمارين الجماعية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دورتموند وقع مع جيراسي، بعد استيفاء الشرط الجزائي في عقده مع شتوتجارت والبالغ 18 مليون يورو.

وسيدافع جيراسي عن ألوان دورتموند حتى يونيو 2028، وفق ما أعلن النادي الذي حصل بضمه الغاني على هداف من الطراز الرفيع، إذ لعب الدور الرئيس الموسم الماضي في قيادة شتوتجارت إلى وصافة الدوري الألماني، وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله 28 هدفاً في 28 مباراة في «البوندسليجا» و30 في 30 مباراة، ضمن جميع المسابقات.

وسجل جيراسي نفسه في كل من المباريات الثلاث التي فاز بها شتوتجارت على دورتموند الموسم الماضي في الدوري ومسابقة الكأس.

وبات الغيني ثاني لاعب يتعاقد معه دورتموند من شتوتجارت هذا الصيف، بعد المدافع الألماني فالديمار أنتون، وهو سيلعب في فريق يضم ثلاثة مهاجمين مميزين هم نيكلاس فولكروغ، الإيفواري سيباستيان هالر، والشاب يوسوفا موكوكو.

وبعد عام على خسارة معركة لقب الدوري بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، حقق دورتموند نتيجة مخيبة الموسم الماضي بحلوله خامساً، لكنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 0-2.

وخسر دورتموند في نهاية الموسم الماضي كلاً من المخضرمين ماركو رويس وماتس هوملز إضافة إلى مدربه إدين ترزيتش الذي ترك مكانه للاعب السابق في خط وسط النادي الأصفر والأسود التركي نوري شاهين.