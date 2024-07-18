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الرياضة

دوسلدورف يفتح المدرجات بالمجان!

دوسلدورف يفتح المدرجات بالمجان!
18 يوليو 2024 19:55

 
دوسلدورف (د ب أ)

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يعتزم فورتونا دوسلدورف، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، مواصلة برنامج «فورتونا للجميع» في الموسم المقبل، حيث أعلن تقديمه فرصة الدخول المجاني لأربع من مبارياته التي تجرى على ملعبه بالمسابقة.
وذكر دوسلدورف، أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً في أول تطبيق في 3 مباريات الموسم الماضي، مشيراً إلى أنها ساعدت النادي على تحقيق مكاسب كبيرة، في مجالات تتراوح من مبيعات التذاكر الموسمية إلى دخل الرعاية والتسويق.
الدخول المجاني سيكون متاحاً في لقاء الفريق ضد هامبورج بالمرحلة الثامنة، وأمام إلفيرسبيرج بالمرحلة الـ13، بالإضافة لمواجهتي دار مشتات وبريوسن مونستر في المرحلتين الـ18 والـ28 على الترتيب.
وقال ألكسندر جوبست، الرئيس التنفيذي لدوسلدورف: «المبادرة تسعى لتحقيق التوازن بين هدفنا المتمثل في منح أكبر عدد ممكن من الأشخاص إمكانية الوصول إلى مبارياتنا، وفي نفس الوقت جعل الفريق في وضع تنافسي على أرض الملعب».
وكشف جوبست أنه كان هناك 350 ألف طلب للحصول على تذاكر للمباريات الثلاث المجانية التي أقيمت بموسم 2023-2024، وأن 70% من الحضور الذين لم يسبق لهم الحضور في المدرجات لمتابعة المباريات من قبل أو نادراً ما حضروا للملعب، قالوا إنهم سيكررون التجربة مرة أخرى.
وألمح جوبست: «إننا نجتذب مجموعات مستهدفة جديدة، وخاصة الشباب والأشخاص الذين ما كانوا ليصبحوا قادرين على تحمل تكاليف الذهاب إلى الملعب لولا هذه المبادرة». وارتفعت إيرادات بيع التذاكر بنسبة 28%، على الرغم من تلك المباريات الثلاث، كما ازداد حجم مبيعات التذاكر الموسمية للموسم المقبل بنسبة 19%.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت إيرادات الرعاية بنسبة 45%، والأعمال التجارية بنسبة 44%، وعضوية النادي بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 33 ألف عضو.
قال جوبست «لم يكن من الممكن تصور إمكانية جذب الشركات وأحجام الرعاية بهذا الشكل من دون مبادرة (فورتونا للجميع)».
يذكر أن دوسلدورف أنهى مشواره بدوري الدرجة الثانية في المركز الثالث الموسم الماضي، لكنه أخفق في التأهل للدرجة الأولى، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام بوخوم في ملحق الصعود والهبوط بالدوري الألماني.

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