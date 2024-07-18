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الرياضة

فييرا يرحل عن تدريب ستراسبورج

فييرا يرحل عن تدريب ستراسبورج
18 يوليو 2024 20:02

لندن (د ب أ)

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ترك باتريك فييرا منصبه مديراً فنياً لفريق ستراسبورج الفرنسي لكرة القدم، بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي.
وتعاقد ستراسبورج مع فييرا في يوليو من العام الماضي، بعدما تم الاستحواذ على النادي الفرنسي من جانب مجموعة «بلو كو»، المالكة لنادي تشيلسي الإنجليزي.
وتمكن الفرنسي فييرا، قائد فريق أرسنال الإنجليزي السابق، من قيادة ستراسبورج إلى المركز 13 في الترتيب، والوصول إلى دور الثمانية ببطولة كأس فرنسا، لكنه فسخ عقده مع الفريق بالتراضي، بعد موسم واحد فقط من عقد مدته ثلاث سنوات.
وذكر بيان صادر عن مارك كيلر، رئيس ستراسبورج «نود أن نعرب عن امتناننا ونشكر باتريك على العمل الذي أنجزه خلال هذه المرحلة الأولى من المشروع».
وأضاف النادي في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نتمنى له تحقيق الكثير من النجاح في المستقبل، سيكون موضع ترحيب دائماً في النادي».
ويعتبر ستراسبورج رابع تجربة لفييرا في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له أن تولى قيادة فرق نيويورك سيتي الأميركي ونيس الفرنسي قبل انضمامه إلى كريستال بالاس الإنجليزي عام 2021.
وقاد فييرا كريستال بالاس لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق، لكنه رحل في العام الماضي بعد بداية بلا فوز حتى عام 2023.

الدوري الفرنسي
ستراسبورج
باتريك فييرا
تشيلسي
كريستال بالاس
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