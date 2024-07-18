نادال.. «شيء من بريق الماضي»



ستوكهولم (أ ف ب)



أظهر المخضرم الإسباني رافايل نادال، المتراجع في تصنيف المحترفين حتى المركز 261، بسبب ابتعاده عن الملاعب نتيجة الإصابات، شيئاً من بريق الماضي، وبلغ ربع نهائي دورة باشتاد السويدية للتنس (250 نقطة) بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4.

وبعدما حسم المجموعة الأولى، من دون عناء كبير، نتيجة كسره إرسال منافسه البريطاني المصنف خامساً في الدورة والـ42 عالمياً في الشوط السابع، وجد الإسباني البالغ 38 عاماً نفسه في وضع صعب خلال المجموعة الثانية، بعد تخلفه 1-4، نتيجة كسر إرساله في الشوط الرابع.

لكن الفائز بـ22 لقباً في البطولات الكبرى كشر عن أنيابه، وانتزع الشوط السابع نظيفاً على إرسال نوري، ثم أدرك التعادل 4-4، بعد شوط نظيف آخر، قبل أن يضرب مجدداً في الشوط التاسع على إرسال البريطاني، وصولاً إلى إنهائها بشوط إرساله 6-4، حاجزاً بطاقته إلى ربع النهائي بعد مواجهة استغرقت ساعة و43 دقيقة.

وبذلك، يواصل نادال عودته الجيدة، بعدما حقق في الدور الأول، وعلى حساب السويدي ليو بورج، نجل الأسطورة بيورن، فوزه الأول في فئة الفردي، منذ تغلبه على البلجيكي زيزو بيرخيس في الدور الأول لدورة روما لماسترز الألف نقطة في مايو الماضي، قبل أن يخرج بعدها من الدور الثاني على يد البولندي هوبرت هوركاش، ومن الدور الأول لبطولة رولان جاروس على يد الألماني ألكسندر زفيريف.

ويخوض نادال دورة باشتاد لأول مرة منذ فوزه باللقب عام 2005 وهو في سن الـ19 عاماً، ويمني النفس بمواصلة المشوار حتى النهاية، وإحراز لقبه الأول منذ 2022، حين توج بلقب لرولان جاروس للمرة الرابعة عشرة في مسيرته.

وغاب نادال عن الملاعب منذ 27 مايو الماضي وخسارته في الدور الأول لرولان جاروس، ولم يشارك في بطولة ويمبلدون التي أقيمت هذا الشهر، وأحرز لقبها مواطنه كارلوس ألكاراز، وذلك من أجل التركيز على خوضه منافسات فردي التنس في الألعاب الأولمبية التي ستقام على الملاعب الترابية لرولان جاروس.

وبعد تحقيقه فوزه الخامس من أصل ست مواجهات مع نوري، وانتصارين على التوالي لأول مرة منذ وصوله إلى ثمن نهائي دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في أبريل، يلتقي نادال في ربع النهائي الأرجنتيني ماريانو نافوني المصنف رابعاً في الدورة والسادس والثلاثين عالمياً والفائز بدوره على الهندي سوميت ناجال 6-4 و6-2.

وبدا نادال راضياً عما قدمه الخميس، قائلاً «يراودني شعور جيد الآن، مرت فترة من دون أن ألعب، منذ رولان جاروس، وحظيت بفرصة المنافسة جيداً ضد لاعب رائع مثل كاميرون، أعتقد أني لعبت كرة مضرب جيدة في بعض اللحظات».

وأُدرِج اسم نادال ضمن القرعة الرئيسية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما غاب عن ثلاث من النسخ الأربع الماضية.

ورغم أنه حالياً في المركز الـ261 في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي»، سيخوض الإسباني البطولة الأميركية مصنفاً تاسعاً، نتيجة استفادته من «التصنيف المحمي» الذي ينص، خلال فترة انتقالية، على الاحتفاظ بالترتيب القديم بعد عودة من غياب طويل عن الملاعب «بين ستة أشهر وسنتين» بسبب الإصابة، المرض أو الحمل بالنسبة للسيدات، ما يجنبه بالتالي خوض تصفيات البطولة الأميركية التي تبدأ في 26 أغسطس.