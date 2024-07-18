«الإمارات للدراجات» يعزز حظوظه للفوز بلقب «طواف فرنسا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



عزز فريق الإمارات للدراجات حظوظه، في الفوز بلقب «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، بعدما احتفظ قائده الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، بالقميص الأصفر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام في الطواف، مع ختام المرحلة الثامنة عشرة، والتي امتدت لمسافة 179.5 كيلومتر، من جاب إلى بارسيلونيت، ليقترب بوجاتشار من لقب السباق الشهير مع تبقي 3 مراحل فقط لختام المنافسات.

واحتفظ بوجاتشار دراج فريق الإمارات الساعي لكتابة التاريخ في «طواف فرنسا» ونيل اللقب الثالث، بعد عامي 2020 و2021، بالصدارة والقميص الأصفر، بتوقيت إجمالي 74:45:27 ساعة، وبفارق 3 دقائق و11 ثانية عن الدنماركي جوناس فينجاجارد من فريق فيسما الهولندي، صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 دقائق و9 ثوانٍ عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول، دراج فريق دكونيك كويك ستب، وصاحب المركز الثالث.

ودانت السيطرة في «المرحلة 18» لطواف فرنسا، للبلجيكي فيكتور كامبنارتس دراج فريق لوتو دستني في توقيت مثالي 4:10:20 ساعة، وكان كامبنارتس ضمن ثلاثي الصدارة، إلى جانب ميخاو كفياتكوفسكي وماتيو فرشيه، لكن المتسابق البلجيكي انطلق بسرعة ليتجاوز منافسيه في آخر 200 متر، ويحسم الفوز بالمرحلة.

ويشتد التنافس في «طواف فرنسا»، مع الوصول إلى «المرحلة 19» يوم الجمعة، والتي تمتد لمسافة 145 كلم على المسار الجبلي من إمبرون إلى إيزولا، وتنطوي المرحلة على صعوبات كبيرة، مع وجود تسلقات جبلية هائلة لمسافة 22.9 كلم، وصولاً إلى القمة، وهي أعلى طريق في فرنسا، بارتفاع 2802 متر.