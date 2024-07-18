مانشستر سيتي يتعاقد مع «الجناح البرازيلي»



مانشستر (رويترز)



أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع الجناح البرازيلي سافينيو لمدة خمس سنوات.

وكان اللاعب (20 عاماً) معاراً من نادي تروا الفرنسي إلى جيرونا الإسباني الموسم الماضي، وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة بالدوري الإسباني.

وقال سافينيو في بيان «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، الجميع يعرف أنه أفضل فريق في العالم حالياً، أنا متحمس لفرصة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا أحد أفضل المدربين على الإطلاق، وأعرف أنه سيساعدني على التحسن أكثر».

وخاض سافينيو سبع مباريات مع البرازيل، وسجل هدفه الدولي الأول الشهر الماضي أمام باراجواي في كوبا أميركا.

ويستهل السيتي، الذي فاز بآخر أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشوار الدفاع عن اللقب أمام تشيلسي في 18 أغسطس.