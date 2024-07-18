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الرياضة

«الأبيض» يحتفظ بـ«المركز 69» في تصنيف «الفيفا»

«الأبيض» يحتفظ بـ«المركز 69» في تصنيف «الفيفا»
19 يوليو 2024 02:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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احتفظ منتخبنا الوطني بالمركز الـ69 عالمياً، للمرة الثانية على التوالي، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لشهر يوليو الجاري، بعد نجاحه في مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2026» وكأس آسيا 2027، واختتمت المرحلة الثانية في يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل خوض «الأبيض» تصفيات المرحلة الثالثة والمؤهلة إلى كأس العالم، وتنطلق سبتمبر المقبل.
فيما حافظ منتخب الأرجنتين، بطل العالم، والمتوّج أخيراً بكوبا أميركا، على صدارته للتصنيف العالمي، متقدماً على فرنسا التي بلغت نصف نهائي كأس أوروبا، فيما تقدمت إسبانيا «البطلة» 5 مراكز لتصبح ثالثة، وعزّزت الأرجنتين ريادتها باحتفاظها بلقب البطولة القارية، عقب فوزها على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تقدمت الأخيرة إلى المركز التاسع. بدورها، احتفظت فرنسا بالمركز الثاني، رغم خسارتها أمام إسبانيا 1-2 في «المربع الذهبي»، في طريق الأخيرة إلى اللقب القاري الرابع القياسي في تاريخها على حساب إنجلترا 2-1، لتتقدم إلى المركز الثالث أمام منتخب «الأسود الثلاثة» الذي تقدم بدوره إلى المركز الرابع. وتراجعت البرازيل إلى المركز الخامس، بعد مشوارها المتواضع في كوبا أميركا، حيث خرجت من ربع النهائي أمام أوروجواي 0-1.
وارتقى المنتخب التركي 16 مرتبة دفعة واحدة، بعدما عكس صورة مشرّفة في كأس أوروبا بوصوله إلى ربع النهائي، ليحتل المركز الـ26، في حين تقدّم نظيره الفنزويلي الذي وصل بدوره إلى ربع نهائي كوبا أميركا إلى المركز الـ37.
وعربياً، بقي المغرب في الصدارة، لكنه تراجع مركزين، وأصبح رابعاً عشر، أمام قطر التي تقدّمت مرتبة وباتت الـ 34، ومصر التي حافظت على المركز الـ36.

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