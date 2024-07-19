ليفركوزن يدعم هجومه بصفقة فرنسية

باريس (أ ف ب)



تعاقد باير ليفركوزن، المُتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، مع المهاجم الفرنسي مارتان تيرييه، قادماً من رين، بعقد يمتد لخمسة أعوام، وفق ما أعلن الناديان.

ونقل ليفركوزن الذي أحرز الموسم الماضي أيضاً لقب الكأس الألمانية، ووصل إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليج»، عن لاعبه الجديد قوله «كانت رغبتي أن أنضم إلى نادٍ كبير في الخارج»، مضيفاً في البيان أن العقد يمتد حتى 2029، وأن تيرييه «سيلتحق بالتمارين اعتباراً من الجمعة».

وقال المدير الرياضي لليفركوزن سايمون رولفس، إن تيرييه «مهاجم منتج، سريع وذكي»، مضيفاً «إنه لاعب متعدد المواهب، ينهي الهجمات بشكل جيد، وشخصيته تتناسب تماماً مع فريقنا».

وبعدما تأسس كروياً في ليل ومَرَّ بستراسبورج وليون، «دَوَّن تيرييه اسمه في تاريخ النادي» وفق ما قال رين في موقعه عن ابن الـ27 عاماً الذي لعب 141 مباراة وسجل 51 هدفاً باللونين الأحمر والأسود.

ويسعى ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو إلى التمسك أقله بلقب الدوري المحلي الذي تُوج به، من دون أن يخسر أي مباراة في إنجاز لم يحققه أي فريق ألماني في السابق.

كما حقق ليفركوزن سلسلة تاريخية من 51 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات قبل أن يصدمه أتالانتا الإيطالي، ويحرمه من الثلاثية، بالفوز عليه 3-0 في نهائي مسابقة «يوروبا ليج».