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الرياضة

صفقة يوفنتوس بـ «التقسيط»!

صفقة يوفنتوس بـ «التقسيط»!
19 يوليو 2024 08:28

روما (رويترز)

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أعلن نادي يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع هيلاس فيرونا للحصول على خدمات المدافع الكولومبي خوان ديفيد كابال موريو حتى 30 يونيو 2029.
وقال النادي إن اللاعب (23 عاماً) الذي انتقل إلى فيرونا في أغسطس 2022 سينضم مقابل 11 مليون يورو تدفع على ثلاث سنوات مالية، مع تكاليف إضافية قد تصل إلى 1.8 مليون يورو.
وكان كابال موريو انتقل لفيرونا من أتليتيكو ناسيونال الكولومبي على سبيل الإعارة، وذكرت تقارير أن الصفقة كانت مقابل 80 في المئة من حقوقه الرياضية، مع حصول النادي على نسبة 20 في المئة من إعادة بيعه مستقبلاً، وظهر كابال للمرة الأولى بقميص أتليتيكو ناسيونال في 2019.

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يوفنتوس
هيلاس فيرونا
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