زفيريف ينجو من المأزق في هامبورج



هامبورج (أ ف ب)



تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً وحامل اللقب، إلى ربع نهائي دورة هامبورج الألمانية الدولية للتنس (500 نقطة)، بفوزه الصعب على الفرنسي أوجو جاستون 4-6 و6-2 و7-5.

واحتاج زفيريف إلى ساعتين و37 دقيقة، لحسم مواجهته الأولى مع المصنف 81 عالمياً.

وتنازل الألماني البالغ 24 عاماً عن إرساله مرتين في المجموعة الأولى التي خسرها 4-6 في 48 دقيقة، لكنه استعاد توازنه في الثانية، وتفوق على جاستون 6-2، بعدما كسر إرساله في الشوطين الأول والخامس.

ثم بدأ وصيف بطولة رولان جاروس الأخيرة المجموعة الثالثة بقوة، وانتزع شوطها الأول على إرسال منافسه، لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط السادس، ما سمح للأخير بإدراك التعادل 3-3، قبل أن يرد مباشرة في الشوط التالي ليستعيد الأفضلية.

إلا أن جاستون لم يستسلم، فكسر إرسال الألماني في الشوط التالي وأدرك التعادل 4-4 ثم تقدم على إرساله 5-4، قبل أن يحقق زفيريف الفارق في الشوط الحادي عشر، متقدماً على إرسال منافسه 6-5 ما فتح الباب أمامه لحسمها 7-5 في ساعة و6 دقائق.

ويلتقي زفيريف في ربع النهائي الصيني جينجين جانج الثامن في الدورة، والفائز بدوره على الإيطالي فلافيو كوبولي 6-1 و7-6.

وتأهل أيضاً إلى ربع النهائي الدنماركي هولجر رونه الثاني، بفوزه على الأرجنتيني ماركو ترونخيليتي 6-4 و6-3، ليواجه الفرنسي أرتور فيس الخامس، والفائز بدوره على وصيف بطل الموسم الماضي الصربي لاسلو دجيري 7-6 و6-2.