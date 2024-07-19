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الرياضة

الأمطار تلغي «الودية الأولى» لخورفكان

الأمطار تلغي «الودية الأولى» لخورفكان
19 يوليو 2024 09:30

فيصل النقبي (أبوظبي) 

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تسببت الأمطار في عدم استكمال المباراة الودية الأولى لخورفكان، مع أحد الفرق الصربية، خلال معسكر الفريق في صربيا استعداداً للموسم الجديد.
وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 60، نتيجة هطول الأمطار بغزارة، وتم اتخاذ القرار بناء على طلب من الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لخورفكان.
وبدأت أمس المرحلة الثانية للمعسكر، والتي تتضمن نقل التدريبات إلى ملاعب الاتحاد الصربي، وخوض 3 مباريات متبقية في برنامج المعسكر الخارجي.
وبدأ إيسايلا اللقاء «الملغي» بتشكيل ضم أحمد حمدان الحوسني، وعبدالله شاكر، ومحمد فاروق، والأرجنتيني بافلوف، وعمر سعيد، وعبدالرحمن يوسف، وسلطان فايز، وسعيد أحمد ووليد حسين ولورينسي، وأجرى عدداً من التغييرات، قبل أن يتخذ الحكم قراره بعدم استكمال المباراة لظروف الطقس.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
صربيا
دانييل إيسايلا
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