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الرياضة

دبا الحصن يكسب تجربة «بورصة» بهدف

دبا الحصن يكسب تجربة «بورصة» بهدف
19 يوليو 2024 09:56

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

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حسم دبا الحصن «الودية الأولى» أمام بورصة يلدم التركي بهدف، سجله جواو بيدرو، حرص خلالها البرازيلي كايو زاناردي مدرب الفريق على تجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار الشوطين. 
وأوضح علي سعيد الطنيجي، مشرف الفريق الأول، أن التجربة جيدة للمدرب واللاعبين، ولمعرفة كل ما يتعلق النواقص، وكذلك تطبيق خطة اللعب، مشيراً إلى أن المباريات الودية مهمة لتجهيز الفريق بدنياً وفنياً.
وأضاف «ما زلنا في بداية مرحلة الإعداد البدني والذهني للموسم، ويهمنا مواصلة الأداء والاجتهاد أكثر في أداء التمارين، والالتزام التام بما يضعه المدرب من تكتيك في الملعب والتدريبات المختلفة. 
وأشاد الطنيجي بدعم ومساندة رئيس الشركة محمد الطربان الحمودي، ومتابعته الدائمة، مع أعضاء مجلس الإدارة للبعثة، وتذليل الصعاب أمام الفريق. 

الإمارات
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دبا الحصن
زاناردي
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