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الرياضة

مشجعو برشلونة يتبرعون لضم وليامز

مشجعو برشلونة يتبرعون لضم وليامز
19 يوليو 2024 10:47

 
برشلونة (رويترز)

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يقوم عدد من مشجعي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بتحويل مبالغ مالية رمزية للنادي، عبر حساب تيك توك، لمساعدة النادي على التعاقد مع المهاجم الإسباني وليامز.
وأصبح وليامز «22 عاماً» جناح بلباو هدفاً لأكبر الأندية الأوروبية، بعد تألقه وتميزه خلال مسيرة منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، والي تُوج بلقبها مؤخراً.
وأحرز وليامز هدفين خلال البطولة القارية، من بينهما الهدف الأول لفريقه في المباراة النهائية، والتي فازت بها إسبانيا 2-1، وأظهر وليامز تفاهماً واعداً مع لامين يامال مهاجم برشلونة الشاب.
وحالياً يطالب جمهور برشلونة بانضمام وليامز إلى هجوم ناديه، ليلعب إلى جانب يامال، وأرسلوا تبرعات لهذا الهدف لمساعدة النادي الذي واجه تحديات مالية في الآونة الأخيرة.
وإلى جانب التبرعات المالية كتب المشجعون عبارات مثل «تعاقدوا مع وليامز»، و«الكل يريد وليامز» و«من أجل وليامز».
وأنهى برشلونة الموسم الماضي محتلاً المركز الثاني في الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد، وخرج من دوري أبطال أوروبا، في دور الثمانية.
ولم يتعاقد برشلونة مع أي لاعب جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

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