أوتيلي.. «بصمة ثنائية» في «الظهور الأول» مع الوحدة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



احتفل الجناح النيجيري فيليب أوتيلي «25 عاماً»، محترف الوحدة الجديد بـ «البصمة الأولى»، في ظهوره الافتتاحي مع «العنابي»، بعدما سجل «ثنائية»، في مباراة فريقه الودية الأولى، ضمن معسكر صربيا أمام فوزدوفاك 5-0، والتي أقيمت ضمن برنامج معسكر الفريق الإعدادي في صربيا للموسم الجديد 2024- 2025.

وسجل أهداف «العنابي»، فيليب أوتيلي «هدفين»، أحمد نور الله، ولاعب الوسط المقيم أحمد جوار، والمدافع لوكاس بيمنتا، بعدما دفع المدرب بمجموعة كبيرة من اللاعبين على مدار الشوطين، حيث كان «العنابي» الطرف الأفضل والمسيطر على معظم أوقات المباراة.

ويعد أوتيلي أبرز تعاقدات أجانب «العنابي» في «الميركاتو الصيفي» للموسم الجديد 2024- 2025، بعد انتقاله إلى صفوف الوحدة، قادماً من نادي سي أف آر الروماني، وتوقيعه عقداً لأربعة مواسم إلى 2028، بعدما كان هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها كلوب بروج الروماني، نابولي الإيطالي، وبرينتفورد الإنجليزي.

من جانبه، أبدى النرويجي روني ديلا مدرب الوحدة، رضاه عن أداء اللاعبين، مؤكداً أن النتائج لا تعد الأهم في مثل هذه التجارب الودية، التي يهدف منها إلى التعرف أكثر على قدرات اللاعبين، والوقوف على السلبيات لمعالجتها وتعزيز الإيجابيات، ووعد بمواصلة العمل بجدية أكبر.

وأشاد ديلا بالأجواء داخل أروقة معسكر «العنابي»، والتي وصفها بالممتازة، مشيداً بالتجهيزات المتميزة التي وفرتها إدارة النادي، وقال إن الجميع يعملون في تناغم وانسجام، من أجل إعداد الفريق بالصورة المطلوبة للموسم الجديد.

وحصد الوحدة لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في الموسم الماضي 2023- 2024، قبل أن ينهي مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، باحتلاله المركز الخامس برصيد 42 نقطة، ويستهل «العنابي» مشوار الموسم الجديد، بلقاء عجمان في الجولة الأولى للدوري، فيما ستكون انطلاقته في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، من الدور ربع النهائي، بعد تأهله المباشر، بوصفه حاملاً للقب النسخة الأخيرة.