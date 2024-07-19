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الرياضة

وفاة «بطل أولمبي» في أستراليا

وفاة «بطل أولمبي» في أستراليا
19 يوليو 2024 10:56

 
سيدني (د ب أ)

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توفى البطل الأولمبي الأسترالي السابق كيفان جوسبر العضو البارز سابقاً في اللجنة الأولمبية الدولية، عن عمر يناهز 90 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأسترالية.
وفاز جوسبر بالميدالية الفضية في سباق 4 في 400 متر تتابع للفرق في أولمبياد ملبورن 1956، كما شارك في أولمبياد روما 1960، لكنه نال شهرته الأكبر، من خلال تمثيله بلاده في اللجنة الأولمبية الدولية.
وشغل جوسبر، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الأسترالية، عدة مهام في اللجنة الأولمبية الدولية بين عامي 1977 و2012، من بينها العضو الشرفي، وعضو المجلس التنفيذي، ورئيس لجنة الصحافة باللجنة الأولمبية الدولية، كما تولى منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لولايتين.

أستراليا
ملبورن
روما
اللجنة الأولمبية الدولية
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