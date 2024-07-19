فييرا يقترب من تدريب أميركا



باريس (د ب أ)



رحل باتريك فييرا عن تدريب ستراسبورج، قبل أقل من شهر، على انطلاق الموسم الجديد، من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وبات الفرنسي فييراً المولود في السنغال، مرشحاً قوياً لخلافة جريج برهالتر في تدريب منتخب أميركا الأول.

وذكر ستراسبورج المملوك لنفس الشركة التي تملك نادي تشيلسي الإنجليزي، في بيان أن فييرا رحل عن منصبه بالتراضي بين الطرفين، بعد مرور عام واحد من عقده الذي كان يمتد لثلاثة أعوام، وذلك قبل انطلاق موسم الدوري الفرنسي في 16 أغسطس.

وأقيل برهالتر من تدريب منتخب أميركا، قبل نحو أسبوع، عقب خروج الفريق من دور المجموعات لكأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا».

وامتدت مسيرة فييرا «48 عاماً» لاعباً بين عامي 1993 و2011، وسجل ستة أهداف، خلال 107 مباريات دولية، وفاز مع منتتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998، وكأس أمم أوروبا 2000، وحمل شارة قيادة منتخب «الديوك» 21 مرة.

وفاز فييرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مع ارسنال، في أعوام 1998 و2002 و2004، وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتضمنت المسيرة الاحترافية لفييرا اللعب في صفوف كان وميلان وأرسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر سيتي، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر، ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي مع سيتي.

وبعد الاعتزال عمل فييرا في قطاع التطوير في مانشستر سيتي، وفي 2013 تولى تدريب الفريق الرديف، قبل أن يتولى تدريب نيويورك سيتي الأمريكي في 2015.

وانتقل فييرا لتدريب نيس في 2018، قبل إقالته في 2020، ثم تولى تدريب كريستال بالاس في 2021، لكنه أقيل في العام التالي، قبل أن يتولى تدريب ستراسبورج، حيث قاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم الماضي.