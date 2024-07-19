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الرياضة

38 ألف مشاهد لـ «ودية» الوصل وأياكس

38 ألف مشاهد لـ «ودية» الوصل وأياكس
19 يوليو 2024 12:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تخطى عدد مشاهدات مباراة الوصل الودية أمام مضيفه أياكس الهولندي، والتي أقيمت ضمن معسكر «الإمبراطور» الإعدادي في هولندا، حاجز الـ 38 ألفاً، عبر قناة نادي أياكس على «اليوتيوب»، والتي بثت التجربة مباشرة.
وخسر «الإمبراطور» بطل ثنائية «الكأس الأغلى» و«دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي 2023- 2024، مباراته الودية الأولى أمام أياكس الهولندي 1-2، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدفي فان دن بومان في الدقيقة 19، وجوليان ريكهوف في الدقيقة 31، قبل أن يسجل كايو كانيدو هدف «الأصفر» الوحيد في الدقيقة 87.
وحظيت ودية الوصل الأولى في معسكره الإعدادي بهولندا، والتي أقيمت على ملعب سبورتبارك دي لوك، بحضور كبير، بعد أن بيعت تذاكر المباراة بالكامل، إضافة إلى نسب المشاهدات الكبيرة عبر قناة النادي الهولندي على «اليوتيوب»، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وكان أياكس قد أنهى الدوري الهولندي في الموسم الماضي، في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.
وأكد الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مدرب أياكس، في تصريحات سبقت مواجهة الوصل، أهمية الودية أمام بطل الدوري الإماراتي، وقال: «المباراة أمام الوصل لا تقل أهمية عن الودية الثانية والمرتقبة أمام أولمبياكوس اليوناني»، لافتاً إلى أن تجربتي الوصل وأولمبياكوس إعداد مهم، قبل لقاء فوفودينا الصربي في الأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي في أغسطس المقبل.
وشهدت ودية أياكس، المشاركة الأولى لثنائي الوصل الجديد ماجد سرور المنتقل من الشارقة، وطحنون الزعابي القادم من الوحدة، ضمن تشكيلة الشوط الأول.
ويتضمن برنامج إعداد «الإمبراطور» في معسكر هولندا، والذي انطلق 10 يوليو الجاري، خوض 4 تجارب ودية أخرى أيام 23 و27 و31 يوليو، و1 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى دبي في الثاني من أغسطس استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025، والذي يستهله «الأصفر» بلقاء كلباء في الجولة الأولى للدوري.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
هولندا
أياكس
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