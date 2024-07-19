وستبروك ينتقل إلى ناجتس



لوس أنجلوس (أ ف ب)

يتجه راسل وستبروك إلى الالتحاق بدنفر ناجتس الذي تنازل هذا الموسم عن لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لاعباً حراً في صفقة تشمل فريقيه السابق لوس أنجلوس كليبرز والجديد يوتا جاز، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «دنفر بوست».

ويأتي الحديث عن توجه ابن الـ35 عاماً للالتحاق بناجتس في اليوم الذي انتقل فيه إلى جاز قادماً من كليبرز، حيث لعب الموسم الماضي، وذلك في سيناريو مشابه تماماً لعام 2023 حين ضمه جاز في صفقة تبادل مع لوس أنجلوس ليكرز قبل أن يتخلى عنه لكليبرز من دون أن يخوض معه أي مباراة.

ويبدو أن الترحال بات مساراً موسمياً بالنسبة لوستبروك منذ رحيله عن أوكلاهوما سيتي ثاندر عام 2019، بعدما دافع عن ألوانه منذ 2008، إذ سيكون ناجتس سادس فريق يوقع معه منذ حينها، مع إدخال جاز في هذه الحسابات، رغم أنه لم يلعب معه عام 2023، ولن يلعب معه الموسم المقبل بحسب التقارير.

ومنذ رحيله عن ثاندر، دافع اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم «أول ستار» تسع مرات والفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري عام 2017، عن ألوان هيوستن روكتس (2019-2020)، واشنطن ويزاردز (2020-2021)، ليكرز (2021-2023) وكليبرز (2023-2024) إضافة إلى التوقيع مع جاز.

وأفادت شبكة «إي أس بي أن»، أن كليبرز سيحصل من جاز في هذه الصفقة على خدمات صانع الألعاب كريس دان وأحد خيارات الجولة الثانية من الـ«درافت» المخصص لانتداب اللاعبين إلى الدوري، وبعض الأموال.

وسيرحل وستبروك الذي يتصدر ترتيب أفضل محققي ال«تريبل دابل» في تاريخ الدوري (199)، عن كليبرز، بعدما قدم أسوأ موسم له حيث شارك في 11 مباراة أساسياً في الموسم المنتظم، وسجل 11.1 نقطة مع 5 متابعات و4.5 تمريرة حاسمة، وهو المتوسط في المباراة الواحدة.

وفي حال انضم إلى ناجتس، سيلعب بجانب النجم الصربي نيكولا يوكيتش الذي يحتل المركز الرابع على لائحة أكثر اللاعبين تحقيقاً لـ«تريبل دابل»، أي ثلاثة أرقام مزدوجة، بـ130.

وتنازل ناجتس عن لقب الدوري الذي أحرزه عام 2023 بخروجه من الدور الثاني للبلاي أوف، بعد خسارة السلسلة أمام مينيسوتا تمبروولفز 3-4 في مايو.