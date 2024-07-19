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الرياضة

«التدخين» يُبعد قائدة اليابان للجمباز من «أولمبياد باريس»

«التدخين» يُبعد قائدة اليابان للجمباز من «أولمبياد باريس»
19 يوليو 2024 12:40

طوكيو (رويترز)

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قال الاتحاد الياباني للجمباز، إن شوكو مياتا قائدة منتخب الجمباز الفني للسيدات استبعدت من تشكيلة الفريق المشارك في أولمبياد باريس، بعد انتهاك قواعد تصرف الفريق بالتدخين.
وقال مسؤولون في الاتحاد الياباني للجمباز، إن مياتا «19 عاماً» وصلت إلى البلاد، بعد مغادرة المعسكر التدريبي في موناكو للتحقيق معها.
وأبلغ الاتحاد الياباني للجمباز مؤتمراً صحفياً أن فريق السيدات سيتنافس بأربع رياضيات بدلاً من خمس.
وقال تاداشي فوجيتا رئيس الاتحاد الياباني للعبة، وهو ينحني بشدة مع مسؤولين آخرين، بمن فيهم موتسومي هارادا مدرب مياتا الشخصي «نعتذر عن هذا من أعماق قلوبنا». وسقف الآمال مرتفع بشأن فريق الجمباز الياباني للسيدات، والذي يسعى للفوز بميدالية في منافسات الفرق في أولمبياد باريس للمرة الأولى منذ أولمبياد طوكيو 1964.
وكان من المتوقع أن تقود مياتا فريقاً يخوض عناصره الأولمبياد للمرة الأولى، بعدما ضمنت مقعداً في باريس في مايو الماضي.
وقال المدرب هارادا، إنه على الرغم من تهور سلوك مياتا، فإنها كانت تعاني من ضغط شديد لتقديم أفضل مستوى ممكن.
وقال وهو يحاول مسح دموعه «كانت تقضي أيامها، وهي تعاني الكثير من الضغط، أرجو من الناس حقاً أن يفهموا ذلك».
واستحوذت معاناة الرياضيين الشبان من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، عندما انسحبت نجمة الجمباز سيمون بايلز من منافسة تلو الأخرى.
وتقام منافسات الجمباز الفني في أولمبياد باريس بين 27 يوليو والخامس من أغسطس.

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