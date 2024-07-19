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الرياضة

هيولماند يستقيل من تدريب الدنمارك

هيولماند يستقيل من تدريب الدنمارك
19 يوليو 2024 12:47

 
كوبنهاجن (أ ف ب)

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تخلى كاسبر هيولماند عن تدريب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا التي أقيمت في ألمانيا، واختتمت الأحد الماضي، بفوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في النهائي، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي.
ونقل الاتحاد الدنماركي عن هيولماند قوله «كان شرفاً وامتيازاً هائلين بالنسبة لي، أن أتمكن من تدريب منتخبنا لمدة أربعة أعوام»، مضيفاً «مع اقتراب كأس العالم بعد عامين، أدرك أنه سيكون من الأفضل للفريق، أن يكون له وجه جديد وأفكار جديدة، لكتابة فصل جديد لهذا الفريق الرائع».
وخرجت الدنمارك من البطولة، بالخسارة في ثمن النهائي أمام ألمانيا المضيفة 0-2، وذلك بعدما تجاوزت دور المجموعات في الرمق الأخير، بتعادلها السلبي مع صربيا في الجولة الختامية.
وأنهت الدنمارك منافسات المجموعة الثالثة، بثلاثة تعادلات في ثلاث مباريات، خلف إنجلترا بفارق نقطتين وأمام سلوفينيا على أساس قاعدة اللعب النظيف، بعد تعادلهما في كل شيء.
وقاد هيولماند الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا صيف 2021، حيث انتهى مشوارها على يد الإنجليز، لكنها خرجت من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، رغم أنها وقعت بجانب أستراليا وتونس، إضافة إلى فرنسا التي كانت تدافع عن لقبها العالمي.
وسيتولى المدرب المساعد مورتن فيجهورست مهمة الإشراف على المنتخب مؤقتاً حتى نهاية العام.

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