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الرياضة

عبدالله الرحومي عضواً في اللجنة الطبية بـ «البارالمبية الآسيوية»

عبدالله الرحومي عضواً في اللجنة الطبية بـ «البارالمبية الآسيوية»
19 يوليو 2024 14:05

 

دبي (الاتحاد)

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اختارت اللجنة البارالمبية الآسيوية الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الطب الرياضي، نائب رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية الوطنية، عضواً في اللجنة الطبية وعلوم الرياضة البارالمبية الآسيوية للدورة 2024-2027.
وجاء اختيار الرحومي تقديراً من اللجنة البارالمبية الآسيوية، لجهود ودور أبناء دولة الإمارات في الرياضة البارالمبية القارية، وكذلك لمساهمته في الدورات الرياضية والمؤتمرات الطبية العلمية التي نظمتها اللجنة البارالمبية الآسيوية واللجنة البارالمبية الوطنية.
وأبدى الرحومي فخره بهذا الاختيار، مؤكداً أن الإمارات تدعم وتمكن الكوادر الوطنية وتوفر لهم جميع السبل للنجاح والتقدم في جميع الميادين.

 

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة البارالمبية الآسيوية
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