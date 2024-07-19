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برعاية منصور بن زايد.. البطولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في المغرب

برعاية منصور بن زايد.. البطولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في المغرب
19 يوليو 2024 14:10

 الرباط (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تستضيف المملكة المغربية الشقيقة، البطولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، لموسم 2024.
وتقام البطولة المخصصة للملاك والمربين على مدار السبت والأحد، بالمعهد الوطني للفرس - ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بدار السلام بالرباط.
ومن المتوقع أن تستقطب البطولة ملاك ومربي وعشاق الخيول العربية الأصيلة من جميع أنحاء المملكة، التي تعدّ ثاني دولة أفريقية تستضيف الحدث بعد مصر، التي أقيمت فيها البطولة السادسة خلال يونيو الماضي.
ويعد «المعهد الوطني للفرس - ولي العهد الأمير مولاي الحسن»، الذي تم تأسيسه في 2013، بدار السلام بالرباط، أول مؤسسة مخصصة للفروسية بالمغرب، وجاء بناؤه ليهتم بتأهيل الشباب والعاملين في قطاع الفروسية، في مختلف المهن المرتبطة بالفروسية، إضافة إلى استضافة الفعاليات الوطنية والدولية التي تقام في مجال الفروسية.
ويهدف المعهد إلى الحفاظ على إرث وتقاليد الفروسية العريقة للمملكة المغربية، وتعزيز استراتيجيتها بجعل الفروسية إرثاً وطنياً.
وأعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، عن سعادته بتواصل بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وتحقيق أهدافه في مختلف دول العالم، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.
وقال إن إقامة البطولة الثامنة بالمملكة المغربية الشقيقة، تكتسب أهمية كبرى، نظراً للحضور القوي للمملكة، في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، كما تجمعنا بالإخوة في المملكة، اتفاقيات وشراكات استراتيجية في مجالات تطوير أنشطة الخيول العربية، والعمل على رفعة شأنها، ونتوقع أن تكون البطولة ناجحة لتعزيز مسيرتها وترسيخ مكانتها عالمياً، بوصفها إحدى المبادرات المهمة لدعم خيول الجمال العربية في مختلف القارات.
وأكد أن فرق العمل دائماً في تمام الجاهزية، لإخراج هذه البطولة في أفضل صورة، على غرار البطولات السابقة بما يليق بسمعة الإمارات.
وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، مع تخصيص جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل بطولة. يذكر أن البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، أقيمت في فبراير الماضي بأستراليا، فيما كانت ساو باولو البرازيلية، آخر محطة من محطات البطولة وأقيمت في السابع من يوليو الجاري.

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