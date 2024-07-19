كلباء يتعاقد مع عبدالعزيز الكعبي



فيصل النقبي (أبوظبي)

تعاقد كلباء مع عبد العزيز الكعبي «25 عاماً» لاعب شباب الأهلي، وذلك لتدعيم الفريق الأول في الموسم الجديد، وتم توقيع العقد، بحضور أحمد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي كلباء لكرة القدم.

وتدرج الكعبي في شباب الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الشارقة، ومنها إلى النصر على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وتأتي خطوة انضمامه إلى «النمور» لدعم الفريق، بناءً على رؤية المدرب الصربي زوك رازوفيتش.

وأشاد الكعبي باحترافية إدارة كلباء وتسهيلها الأمور حتى التوقيع، مؤكداً أنه يبذل أقصى جهده لتحقيق آمال وطموحات جماهير النادي.