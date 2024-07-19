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الرياضة

ريال مدريد ينتظر مصير «ظهير» البايرن

ريال مدريد ينتظر مصير «ظهير» البايرن
19 يوليو 2024 14:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يقوم ريال مدريد حتى الآن بدور«المراقب» المهتم بمستقبل الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز«23 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ، بينما لا يزال اللاعب يفكر في خياراته، فيما يتعلق بالعروض المقدمة إليه. 
وكان ديفيز أعلن أإن سيركز على مسألة بحث مستقبله، بعد انتهاء بطولة كوبا أميركا، ولكن بعد أكثر من أسبوع من خروج منتخب بلاده من البطولة، لم يتخذ أي قرار حتى الآن، ولا يظهر في الأفق القريب ما يفيد بأنه سيحدد موقفه النهائي.
ولا تزال إدارة البايرن على اقتناع كامل بأن ديفيز سينتهي به الأمر إلى التوقيع على عقد جديد، غير أن راتب اللاعب لا يزال يمثل مشكلة، حيث عرض «البافاري» 13 مليون يورو راتباً سنوياً لديفيز، في حين طلب وكيل أعمال اللاعب 20 مليون يورو سنوياً، وإن كانت بعض المصادر الصحفية الألمانية أشارت إلى أن الطرفين قد يتوصلان إلى حل وسط، بإمكانية حصول ديفيز على 16مليون يورو سنوياً.
وذكرت صحيفة ماركا أنه في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد، إلى تجديد عقد ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، فإن البايرن وديفيز لن يتخذ أي قرار نهائي على الأرجح قبل نهاية يوليو الجاري، وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق، فإنه من المتوقع أن يعرض البايرن اللاعب للبيع في سوق الانتقالات هذا الصيف، وهنا يأتي دور ريال مدريد للتدخل بمحاولة التفاوض على دفع 35 أو 35 مليون يورو التي حددها من البداية، من أجل الحصول على خدمات ديفيز، وإن كان البايرن يتمسك بالحصول على 50 مليون يورو، مقابل بيعه في حال فشله في التجديد له.
وقالت ماركا، إن الريال يبقى واقفاً على «خط التماس» في انتظار معرفة القرار النهائي لديفيز، وما إذا كان سيجدد عقده مع العملاق البافاري، أم سيبقى متمسكاً بالرحيل، وهذا الوضع يعطي «الميرنجي» ميزة عند التفاوض على حد قول الصحيفة.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن احتمالات الاتفاق بين النادي واللاعب واردة، إذ أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بينهما، بحيث يحصل اللاعب على راتب سنوي 16مليون يورو بدلاً من 13 مليون يورو. 
وينتهي عقد ديفيز في «صيف 2025»، وفي حالة عدم تجديد عقده واستمراره مع الفريق، سيكون من حقه الرحيل «مجاناً» الموسم القادم، وهذا هو السيناريو الذي يتمنى ريال مدريد حدوثه.
انضم ألفونسو ديفيز، المولود في 2 نوفمبر2000، إلى البايرن، قادماً من فانكوفر الكندي في 2019، ولعب مع الفريق حتى الآن 195مباراة، سجل خلالها 11هدفاً، وصنع 31 هدفاً.

ريال مدريد
بايرن ميونيخ
ألفونسو ديفيز
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