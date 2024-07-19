«باريس 2024» محطة انطلاق جديدة لمنتخب قفز الحواجز



دبي (وام)



يشارك منتخب قفز الحواجز، للمرة الأولى في منافسات «الفرق»، بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، إضافة إلى منافسات الفردي، التي يملك فيها فرسان الإمارات خبرة كبيرة بعد مسيرة طويلة من المشاركات الأولمبية.

ويضم منتخب قفز الحواجز، 5 فرسان يخوضون معسكر إعداد خارجي في بريطانيا، هم عبدالله حميد المهيري، وعبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي.

ويتم اختيار 4 فرسان بصورة نهائية للمشاركة في منافسات الفردي والفرق بالأولمبياد. وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، أن مشاركة منتخب قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، تاريخية ومحطة انطلاق جديدة، كونها المشاركة الأولى لفرسان الإمارات الذين يملكون خبرة طويلة في منافسات الفردي. وقال: طموحاتنا كبيرة في أن تكون انطلاقتنا بمنافسات الفرق في «باريس 2024» قوية ومبشرة للمستقبل، بعد سجل حافل بالمشاركات في منافسات الفردي في الدورات السابقة.

وأضاف: الفرسان الخمسة الموجودين حالياً في معسكر إعداد المنتخب، لديهم من الخبرات والقدرات التي تؤهلهم لخوض منافسات الفرق في «باريس 2024» باقتدار.

وأوضح أن منافسات الفرق تتطلب تكوين فريق من 3 فرسان، وأن أي 4 فرسان، سيتم اختيارهم بناء على جاهزيتهم لخوض منافسات الدورة، سيكونون قادرين على الظهور بمستوى مشرف، بعد فترات الإعداد الطويلة والمكثفة التي خاضوها الفترة الماضية.

وقال: خاض فرسان الإمارات مجموعة من أقوى وأفضل البطولات على مستوى العالم، على مدار أكثر من عام في سباقات قفز الحواجز.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في ظهورهم بمستوى مشرف في هذا المحفل الأولمبي الكبيرة، ونتمنى لهم ولجهازهم الفني التوفيق ولخيولهم كامل الجاهزية خلال المنافسات.