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الرياضة

العين يدشن معسكر الإعداد في المغرب

العين يدشن معسكر الإعداد في المغرب
19 يوليو 2024 16:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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يواصل العين تدريباته اليومية في المغرب، عقب وصول البعثة، لبدء معسكر الإعداد في الرباط حتى 11 أغسطس المقبل، على أن تكون التدريبات اليومية، على الملعب الفرعي لاستاد مركب محمد السادس، والذي يعتبر أحد أهم وأفضل المجمعات الرياضية في العالم.
ووصلت بعثة «البنفسج» على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين الدولي، قبل أن تحط الرحال في مطار الرباط سلا الدولي، وحظي أبطال آسيا، باستقبال أنيق وترحيب رائع بالورد والدفوف والطبول والأهازيج المغربية.
وأجرى العين قبل السفر الفحوص الطبية لجميع اللاعبين، وخاض الفريق تدريبين فقط بملعبه في العين، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.
وأكد أحمد الشامسي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالعين، أن «الزعيم» استهل تحضيراته للموسم الجديد، وسط أجواء إيجابية، وحالة معنوية مرتفعة لجميع عناصر الفريق، تحت عنوان الرغبة والحماس والجدية للخروج بالمكاسب المرجوة، وتحقيق الأهداف المحددة من معسكر الفريق الخارجي.
وقال «منح هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق راحة لمدة يومين لأليخاندرو كاكو، ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات السبت، وذلك بسبب مشاركته الدولية مع منتخب باراجواي في كوبا أميركا، بينما التحق سفيان رحيمي والمهدي المبارك بمنتخب بلادهما المشارك في أولمبياد باريس، ونتمنى لهما التوفيق».
ووجه الشامسي الشكر إلى إدارة مركب محمد السادس، على جهودهم المخلصة لتوفير كل أسباب النجاح للفريق، في مقر إقامته، والملاعب المزودة بأحدث التقنيات العالمية، وصالات الرياضة البدنية، والمسابح والترتيبات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، من أجل إعداد الفريق لموسم استثنائي.

الإمارات
العين
المغرب
دوري أبطال آسيا
هيرنان كريسبو
سفيان رحيمي
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