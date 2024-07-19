«فيكتوري 7» يتطلع إلى مواصلة صدارة «أكس كات»



دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية مساء السبت إلى إيطاليا التي تشهد إقامة السباق الرئيسي الأول لجائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 التي انطلقت الجمعة على مياه البحر التيراني، وتختتم الأحد، بمشاركة 10 زوارق، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق «فيكتوري 7» و«فزاع 3»، و«الفجيرة 96».

ويتطلع قائدا زورق «فيكتوري 7» الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي إلى تسجيل نتيجة رائعة في السباق الرئيسي الأول السبت، والذي سيبدأ في الساعة السادسة بتوقيت الإمارات «الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في إيطاليا»، وذلك من أجل الاستمرار في المشوار نحو اللقب، بالمحافظة على صدارة الترتيب العام، والتي يجلس الفريق في قمتها برصيد 65 نقطة.

ويعمل البطلان اللذان حصلا على اللقب مع الفريق عام 2017، على تكرار الفوز بالمركز الأول مرة أخرى هذا العام، بعدما نجحا في حصده، خلال السباق الثاني في جائزة الفجيرة التي جرت مارس الماضي، وتعزيز موقف الفريق، قبل الختام المرتقب لجائزة باليرمو يوم الأحد الذي يشهد إقامة منافسات السباق الرئيسي الثاني.

ويدرك ثنائي «فيكتوري 7» أن مهمة الفريق لن تكون سهلة أمام باقي المنافسين، والذين استعدوا لخوض المحطة الإيطالية، ومن بينها صاحب المركز الثاني في الترتيب العام زورق سويكات 2 (السويد) برصيد 61 نقطة والثالث في الترتيب العام زورق الفجيرة 96 برصيد 48 نقطة، والرابع زورق اوريليو 88 (بلجيكا) برصيد 40 نقطة، والخامس زورق كونسول بروكرز 22 (إيطاليا) برصيد 30 نقطة، والسابع زورق بريطانيا 8 برصيد 22 نقطة، والثامن زورق الكويت (كيو 17) برصيد 12 نقطة.

وكانت الجولة الثانية من بطولة العالم قد افتتحت الجمعة، وتم الإعلان عن قائمة الزوارق المشاركة، والتي وصل عددها إلى 10 زوارق، هي فيكتوري 7 وفزاع 3 والفجيرة 96 (الإمارات) وسويكات 2 (السويد) واوريليو 88 (بلجيكا) وكونسول بروكرز 22 وبلو بانكا 20 (إيطاليا) وبريطانيا 8 (بريطانيا) و8 كيو 17 (الكويت) وترابل تو 10 (أستراليا وإيطاليا).