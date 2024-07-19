ريان يتأهل إلى بطولة أميركا لهواة الجولف



دبي (وام)



تأهل ريان أحمد لاعب منتخب الإمارات لناشئي الجولف، إلى نهائيات بطولة أميركا الرئيسة لهواة الجولف 2024 بنسختها الـ 124 المقررة من 12 إلى 18 أغسطس المقبل.

وتصدر ريان أحمد «16 عاماً» البطولة بالتصفيات الثانية، والتأهيلية في جولتها الثانية قبل النهائية، بواقع 69 ضربة و 3 ضربات تحت المعدل، متفوقاً على أكثر من 500 لاعب من الناشئين تحت 18 عاماً حول العالم.

يعد لاعب منتخب الإمارات، العربي الوحيد الذي يتأهل لهذه البطولة، خلال مشاركته الأولى في المنافسة العالمية التي تقام سنوياً.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، إن الإنجاز خطوة أولى على طريق التفوق والانتقال من الخليجية والعربية والقارية إلى العالمية ودافع لجميع لاعبينا في الدول العربية.

وأضاف أن الإنجاز ترجمة حقيقية لاستراتيجية اتحاد الجولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، والتي تستشرف الوصول للعالمية، بعد الجهود الكبيرة في نشر اللعبة، والارتقاء باللاعبين وصقل مهاراتهم، من خلال الدورات التخصصية، ومشاركتهم في البطولات الخارجية، لاسيما أنه يأتي بعد فوز لاعبة المنتخب سارة على أبوبكر بالمركز الـ 16، والتأهل إلى نهائي بطولة أسكتلندا المفتوحة للمواهب الناشئة.

