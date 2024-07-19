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الرياضة

الإمارات تستضيف «كونجرس» الاتحاد الدولي للفروسية

الإمارات تستضيف «كونجرس» الاتحاد الدولي للفروسية
19 يوليو 2024 17:14

 
أبوظبي (وام)

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تستضيف الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية، من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل، في أبوظبي، بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة.
يأتي ذلك في ضوء إعلان الاتحاد الدولي للفروسية، فوز ملف الإمارات باستضافة اجتماع الجمعية العمومية بالإجماع.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يسهم في تعزيز ريادة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات والبطولات الدولية، بأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويرسخ موقعها المتميز عالمياً، بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت عصرية متكاملة.
وقال: «فخورون بثقة الاتحاد الدولي لاستضافة الاجتماع القادم، وحرصه على التعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، في البرامج الداعمة كافة، لتنظيم الفعاليات المختلفة، ورؤيتنا ترتكز على استدامة العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي، بما يخدم تطلعاتنا التي تستشرف المستقبل لتطوير رياضة الفروسية، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من القدرات والمهارات التي تؤهلهم للتنافسية العالمية في رياضة الفروسية».
وأوضح الريسي أن مجلس إدارة الاتحاد، سيعمل على توفير التجهيزات والترتيبات كافة، المرتبطة باستضافة الاجتماع، من خلال اللجان التنظيمية، لضمان نجاحه وفق أفضل الممارسات، على غرار التميز التنظيمي الكبير في فعاليات الفروسية التي احتضنتها الإمارات، مثل مونديال القدرة في قرية بوذيب العالمية للقدرة بأبوظبي العام الماضي، وكأس دوري لونجين للأمم لقفز الحواجز «فبراير 2024»، بمشاركة أفضل 10 فرق عالمية، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكلها حظيت بإشادة إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والفرق العالمية المشاركة.

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الاتحاد الدولي للفروسية
أبوظبي
أحمد ناصر الريسي
اتحاد الفروسية والسباق
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