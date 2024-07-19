12 لاعباً في معسكر منتخب الطاولة بأذربيجان



دبي (وام)



اختار اتحاد كرة الطاولة 12 لاعباً لمعسكر إعداد تستضيفه أذربيجان، من 12 إلى 25 أغسطس المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الأردن من27 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

يشارك المنتخب في البطولة بفئات 11، و13 و15 و18 عاماً، ضمن استراتيجية اتحاد الطاولة لتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية للمنافسة في البطولات الخارجية.

وأكد أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، حرص الاتحاد على توفير الإعداد اللازم للاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، والارتقاء بقدراتهم من خلال المعسكرات والبطولات الخارجية.