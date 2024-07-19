كروس.. «غضب متأخر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



اشتهر الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق والمعتزل حديثاً، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، بين نجوم كرة القدم العالمية، بأنه يقول رأيه بصراحة وجرأة، ومن دون «تذويق» أو مواربة، ولهذا كانت دهشة الكثيرين كبيرة، لأنه لم يعلق حتى الآن على لمسة اليد التي ارتكبها المدافع مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا، خلال مباراة الفريقين في البطولة التي انتهت مؤخراً بفوز «لاروخا» باللقب، بعد تغلبه على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.

ولم يحتسب أنتوني تايلور حكم المباراة لمسة اليد هذه، بل أشار إلى استمرار اللعب، وكأن شيئاً لم يحدث، ولم يفكر حتى في التوجه إلى «المونتور» خارج أرضية الملعب لمشاهدة اللمسة بوضوح أكثر، للتأكد من صحة قراره أو خطأه.

وذكرت صحيفة ريليفو أن كروس تحدث عن الواقعة، خلال بث فيديو يشارك فيه مع شقيقه فيليكس، وقال: لم أشأ الحديث عن تلك الوقعة حتى الآن، لأنني لم أشاهدها لحظة وقوعها، ولم أكن في وضع يسمح لي برؤية لمسة اليد بوضوح.

وأضاف: لكنني انتبهت وقتها للحكم الذي تجاهل الخطأ تماماً، ورأى أنه ليس بحاجة إلى مشاهدة «اللقطة» مرة أخرى، إذ يبدو إن حكام «الفار» أيدوا قراره، ولم يستدعوه لرؤيتها بنفسه.

كروس، الذي كانت «يورو 2024» آخر بطولة يشارك فيها، لأنه أعلن اعتزاله الكرة تماماً بعدها، تابع كلامه قائلاً: لم أغضب إلا عندما شاهدت المباراة مرة أخرى فيما بعد، ويقيني أن الحكم لو كان كلف نفسه مشاهدة «اللقطة» مرة أخرى، لكان يتعين عليه أن يحتسبها ركلة جزاء.

وقالت ريليفو إن الواقعة كان لها تأثير كبير على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الإسبان 2-1 بعد وقتي إضافي من شوطين، وإن المباراة كانت الأخيرة لكروس لاعباً محترفاً.