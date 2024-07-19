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الرياضة

إسبانيا تنفي مزاعم تناول المنشطات في «أولمبياد برشلونة»

إسبانيا تنفي مزاعم تناول المنشطات في «أولمبياد برشلونة»
19 يوليو 2024 18:08

 
مدريد (د ب أ)

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نفت اللجنة الأولمبية الإسبانية، ما تردد عن سماح الحكومة الإسبانية، بتعاطي المنشطات قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 1992 ونقلت قناة «ايه آر دي» الألمانية، تصريحات للطبيب الإسباني يوفيمانو فوينتس، المتهم في فضائح تعاطي المنشطات في رياضة الدراجات، والتي قال فيها إن الحكومة لم تتردد في فعل أي شيء، من أجل نجاح البلاد في تنظيم الحدث، وأوضح أنه قيل له «افعل ما شئت، لكننا نريد الحصول على ميداليات».
لكن اللجنة الأولمبية الإسبانية ردت ببيان ، وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الإسبانية، قبل أيام قليلة من حفل افتتاح أولمبياد باريس: «نرفض أي اتهام يشكك في نظافة ونزاهة الحركة الأولمبية في إسبانيا، وخاصة حينما تأتي الاتهامات من شخص فقد مصداقيته تماماً». واحتلت إسبانيا المركز السادس في ترتيب الميداليات بمنافسات أولمبياد 1992، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البلاد، حيث فازت بـ13 ميدالية ذهبية وسبع ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.
وتم تسريب تسجيلات لفوينتيس من خلال كاميرا كانت مخبأة، إلى قناة «ايه آر دي».
ووفقاً للقناة، قال فوينتيس إن العداء السابق كايتانو كورنيه، تناول المنشطات.
وبالنظر إلى أنه رئيس البعثة، يعد كورنيه واحداً من الشخصيات البارزة في اللجنة الأولمبية الإسبانية.
ولن يكون هناك أي عواقب على كورنيه خلال أولمبياد باريس، وذلك بعد نفي اللجنة الأولمبية الإسبانية.

إسبانيا
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