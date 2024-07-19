ملعبا ريال مدريد وبرشلونة مرشحان لاستضافة «مونديال 2030»



مدريد (رويترز)



اقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم 11 ملعباً لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، بينها ملاعب أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال الاتحاد الإسباني إن إسبانيا، التي تشارك في استضافة البطولة مع البرتغال والمغرب بالإضافة للأرجنتين وأوروجواي وباراجواي التي تستضيف البطولة المئوية، سيكون لديها 45 ملعباً إضافياً، لتكون مقرات تدريبية للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشمل أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني الأخرى التي أدرجت ملاعبها المحلية في القائمة أندية إشبيلية وملقة وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو ولاس بالماس وإسبانيول الصاعد حديثاً.

ولم يتم ضم ملعب ميستايا في فالنسيا، رغم أنه خامس أكبر ملعب في الدوري الإسباني بسعة 49430 متفرجاً في قائمة الملاعب المحتملة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان «من أجل تحديد الملاعب تم تحليل كل الاحتمالات، بما في ذلك خيار التوسع إلى 13 ملعباً، وهو خيار يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع من قبل الاتحادات الثلاثة»، وأضاف الاتحاد أن البطولة تضم 20 ملعباً حداً أقصى.

وأعلن المغرب العام الماضي عن خطط لبناء ملعب بالقرب من الدار البيضاء، وتحديث ستة ملاعب أخرى قبل كأس العالم.