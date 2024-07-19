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الرياضة

مدرب صربيا: «سلة أميركا» أفضل من «فريق الأحلام»

مدرب صربيا: «سلة أميركا» أفضل من «فريق الأحلام»
19 يوليو 2024 18:33

باريس (د ب أ)

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قال سفيتسلاف بيسيتش، المدير الفني للمنتخب الصربي لكرة السلة، إن المنتخب الأميركي المنافس في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هو الأفضل في تاريخ الرياضة.
وقال بيسيتش «74 عاماً»: «فيما يتعلق بالفرديات لا يوجد فريق أفضل، بالنسبة لي الفريق الأميركي في باريس أقوى من فريق الأحلام في 1992».
وأضاف: «أي شخص يقول شيئاً آخر فهذا يعني أن كرة السلة لم تتطور».
وفاز فريق الأحلام بالميدالية الذهبية في برشلونة قبل 32 عاماً مضت، بأقل مجهود، وكان المنافسون يطلبون من الفريق إمضاءات لمايكل جوردان وزملائه خلال فترات التوقف في المباريات.
ويتواجد نجوم المنتخب الأميركي مثل ليبرون جيمس وكيفن دورانت وستيف كاري في قائمة الفريق هذا العام، وسيكون المنتخب الصربي أول منافسيه يوم 28 يوليو الجاري. وأضاف بيسيتش: «هذه أصعب مباراة يمكنك أن تخوضها».

 

 

كرة السلة
أميركا
صربيا
أولمبياد باريس 2024
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