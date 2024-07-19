ساينز الأسرع في «الحرة الأولى» لـ «جائزة المجر»



بودابست (رويترز)



رفع كارلوس ساينز سائق فيراري من آمال فريقه، بعدما حقق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى بسباق جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر البطولة.

وجاء فرستابن بطل العالم ثلاث مرات، والذي حصل على تحديث في الديناميكية الهوائية لسيارته، بين سائقي فيراري، بعدما احتل شارل لوكلير المركز الثالث في يوم حار على حلبة هنجارورينج خارج بودابست.

وسجل ساينز، الذي تم تعديل أرضية سيارته، أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و18.713 ثانية، متفوقا بفارق 0.276 ثانية عن فرستابن.

وحقق جورج راسل سائق مرسيدس رابع أسرع زمن، متفوقاً على تشو جوانيو في سيارة ساوبر السريعة والمحدثة بشكل مدهش، وثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وجاء يوكي تسونودا سائق آر.بي في المركز الثامن، بعد اصطدام وشيك مع راسل الذي قال إن الياباني لم يكن ينظر في مراياه، وجاء لانس سترول سائق أستون مارتن في المركز التاسع وخلفه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس.

وكان الفارق بين ساينز وهاميلتون 0.574 ثانية فقط.

ويتفوق فرستابن على نوريس بفارق 84 نقطة في صدارة البطولة بعد 12 من أصل 24 سباقاً.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق آر.بي لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية: جميعنا نقوم بالتجارب، ولهذا السبب ستشاهد الكثير من التقلبات في الأداء».

وحل البريطاني أوليفر بيرمان سائق فيراري الاحتياطي محل هالكنبرج، خلال التجارب الحرة الأولى مع فريق هاس، الذي ينضم له الموسم المقبل، وجاء بالمركز الأخير في الترتيب.