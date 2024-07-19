إيفرتون يفشل في «اتفاق البيع»!



لندن (أ ف ب)



فشل نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم مجدداً في التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الحصة الأكبر من أسهمه، وهذه المرة مع مجموعة «فريدكين» الأميركية، بعد أقل من شهر على فشل المفاوضات مع شركة الاستثمار الأميركية الخاصة «777 بارتنرز».

وبقيادة الملياردير الأميركي دان فريدكين، دخلت المجموعة الأميركية في 21 يونيو في مرحلة التفاوض الحصري مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول، للبحث عن عملية شراء محتملة.

لكن لم يتوصل إلى اتفاق بين المجموعة الأميركية ومالك أغلبية الأسهم في النادي فرهاد موشيري، وفق ما أفاد إيفرتون في بيان، قال فيه «انتهت المناقشات بين بلو هيفين هولدينجز (الشركة المالكة للنادي) ومجموعة فريدكين بشأن البيع المحتمل لحصة أغلبية في إيفرتون، ولن تمضي مجموعة فريدكين قدماً في عملية شراء النادي».

وتابع «دخلت كل من بلو هيفين هولدينجز ومجموعة فريدكين في مناقشات بحسن نية لاستكشاف ما إذا كان من الممكن الاتفاق على البيع، وانتهت تلك المناقشات، واتفق الطرفان على أنه من مصلحتهما أن يستكشف إيفرتون خيارات بديلة».

وهذه المرة الثانية هذا العام التي يعجز فيها إيفرتون عن المضي قدماً في عملية البيع بعد انهيار صفقة مع شركة «777 بارتنرز» التي تتخذ من ميامي مقراً لها.

وأفاد إيفرتون أن مجموعة فريدكين ستظل مُقرِضة للنادي الذي خصم من رصيده النقاط مرتين الموسم الماضي بسبب انتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.