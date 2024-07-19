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الرياضة

موراتا يعود إلى إيطاليا من بوابة ميلان

موراتا يعود إلى إيطاليا من بوابة ميلان
19 يوليو 2024 18:56

 
ميلانو (أ ف ب)

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عاد المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة ميلان، بعد أيام معدودة على إحرازه كأس أوروبا مع منتخب بلاده، وذلك بتوقيعه مع النادي «اللومباردي» لأربعة أعوام وفق ما أعلن الأخير.
وتعاقد ميلان مع ابن الـ31 عاماً، بهدف تعويض الفرنسي أوليفييه جيرو المنتقل إلى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان لوس أنجلوس أف سي.
وقال النادي في بيان «وقع موراتا مع «الروسونيري» حتى 30 يونيو 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي».
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن ميلان دفع البند الجزائي في العقد الذي يربط موراتا بأتلتيكو مدريد وقدره 13 مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب 4.5 مليون يورو راتباً سنوياً.
والتقى المدير التنفيذي لميلان جورجو فورلاني بموراتا في مدريد، حيث أجرى اللاعب الإسباني فحصه الطبي الروتيني.
ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية عن موراتا قوله «أتطلع بفارغ الصبر» للعب مع ميلان، مضيفاً «سأذهب الآن في عطلة من أجل الاستمتاع لأنها (العطل) دائماً ما تساعدني، ولولا ذلك لبدأت تماريني (مع ميلان) منذ الغد».
وشارك موراتا في جميع المباريات السبع التي فازت بها إسبانيا خلال مشوارها الرائع في كأس أوروبا، ست منها أساسياً، حيث توجت بلقبها الرابع القياسي بفوزها في النهائي على إنجلترا 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين.
وسجل موراتا هدفاً واحداً في النهائيات القارية، وكان في المباراة الأولى لبلاده ضد كرواتيا (3-0)، رافعاً رصيده إلى ثلاثين هدفاً بقميص «لا روخا» في 80 مباراة حتى الآن.
ويعود موراتا إلى إيطاليا بقميص الغريم ميلان، بعدما دافع عن ألوان يوفنتوس في مرحلتين (2014-2016 و2020-2022)، محرزاً مع «بيانكونيري» لقب الدوري مرتين والكأس المحلية ثلاث مرات.
وعلق موراتا على عودته إلى إيطاليا، مسقط رأس زوجته عارضة الأزياء أليس كامبيلو المولودة في البندقية، والتي أنجبت له أربعة أطفال، قائلاً «الحقيقة هي أن الإيطاليين عاملوني باحترام لا يصدق على الدوام، أتطلع بفارغ الصبر كي أذهب في عطلتي إلى إيطاليا، ومن ثم اللعب هناك مجدداً».
وأحرز موراتا خلال مسيرته الكأس الإنكليزية مع تشيلسي، إضافة إلى تتويجه بكل من الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا مرتين بألوان ريال مدريد الذي نال معه أيضاً كأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.
وسيبدأ ميلان الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق 19 نقطة خلف جاره إنتر البطل، الموسم الجديد بزيارة تورينو في 17 أغسطس تحت إشراف مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

الدوري الإيطالي
ميلان
يوفنتوس
ألفارو موراتا
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