إنجلترا تبحث عن مدرب بـ «دعوة»!

لندن (أ ف ب)



أطلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب إعلانه قائمة بعدد من أسماء المدربين لخلافة جاريث ساوثجيت المستقيل من مهامه الفنية مع المنتخب الوطني، بعد خسارة نهائي كأس أوروبا، دعوة لتقديم طلبات الترشح توضح بالتفصيل الصفات المطلوبة التي يجب أن يتمتع بها مدرب «الأسود الثلاثة».

وقال الاتحاد الإنجليزي «لقد حددت عملية التخطيط لخلافة ساوثجيت لدينا عدداً من المرشحين»، مما يضمن أن العملية متاحة أمام أي مدرب يستوفي المعايير التي نشرها الجمعة، أي «أن يكون مدرباً قادراً على الفوز ببطولة كبرى».

واستقال ساوثجيت الثلاثاء الماضي بعد يومين من خسارة إنجلترا للمرة الثانية توالياً نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1-2 في برلين، أجبرت نهاية حقبة المدرب الإنجليزي التي استمرت 8 أعوام اتحاد اللعبة على النظر في عدد كبير من المرشحين.

وتشمل قائمة المرشحين المحتملين للاتحاد الإنجليزي، مدرب توتنهام الأسترالي أنج بوستيكوجلو، إلى جانب كلّ من لي كارسلي مدرب منتخب إنجلترا ما دون 21 عاماً، إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وجراهام بوتر مدربي تشيلسي السابقين، والألماني توماس توخل المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ.

ورغم الإشادة بساوثجيت، إلا أنه فشل في إنهاء فترة عجاف لإنجلترا مستمرة منذ مونديال 1966 الذي استضافته وفازت به.

وبعد هزيمتين في نهائي كأس أوروبا (2021 و2024)، وفي نصف نهائي مونديال روسيا 2018 وربع نهائي مونديال قطر 2022، ستكون الأولوية القصوى لخليفة ساوثجيت الظفر بلقب كبير مع منتخب مليء بالمواهب العالمية.

وأكّد الاتحاد الإنجليزي أنه يبحث عن مدرب قادر على «قيادة وتطوير منتخب إنجلترا الأول للرجال للفوز ببطولة كبرى وتصنيفه باستمرار واحداً من أفضل المنتخبات في العالم».

وفي إشارة واضحة إلى الانتقادات التي تعرض لها ساوثجيت خلال الفترة التي قضاها في دور وصفه مدرب إنجلترا آنذاك جراهام تايلور بـ «المهمة المستحيلة»، سلّط الاتحاد الضوء على الحاجة إلى «قائد استثنائي» و«شديد المرونة» و«مرتاح في دور رفيع المستوى للغاية مع تدقيق عام مكثف».

ومن المتوقع أن يقدّم المدرب المطلوب «قيادة ملهمة» للطاقم التقني للاتحاد ويطوّر علاقات قوية مع الأندية التي يدافع عن صفوفها لاعبون مؤهلون للانضمام إلى «الأسود الثلاثة».

وسيحتاج المرشح الناجح للحصول على رخصة احترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأن يملك «خبرة كبيرة» في كرة القدم الإنجليزية ويتمتع «بسجل حافل من النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو المسابقات الدولية الكبرى».

ولتعزيز المساواة والتنوع والشمول، رحّب اتحاد كرة القدم بالطلبات المقدّمة من جميع أولئك الذين يستوفون المعايير، لذا تم التواصل مع مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، سارينا ويجمان التي قادت المنتخب للفوز بكأس أوروبا للسيدات عام 2022، لتحل بدلاً من ساوثجيت.

ويتضمن بيان الاتحاد الإنجليزي عنوان بريد إلكتروني للمدربين المهتمين، وقد حددت الهيئة الإدارية الثاني من أغسطس المقبل موعداً نهائياً لتقديم الطلبات.