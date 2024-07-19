الإمارات للدراجات.. «سوبر هاتريك» في «طواف فرنسا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد فريق الإمارات للدراجات حظوظه الوافرة، في الفوز بلقب «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، مع بقاء مرحلتين على الختام المقرر الأحد، بعدما كسب قائده الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، بالقميص الأصفر الذي يُمنح لمتصدر الترتيب العام في الطواف، «المرحلة 19» والأصعب في مراحل السباق، والتي امتدت لمسافة 145 كلم، على المسار الجبلي من إمبرون إلى إيزولا، في توقيت مثالي 4:04:03 ساعة.

وكان الأميركي ماتيو جورجينسون قد انتزع الصدارة من مجموعة الانفصال المؤلفة من ستة متسابقين، قبل 10 كيلومترات على خط النهاية، بينما كان بوجاتشار يبتعد عنه بفارق ثلاث دقائق، قبل أن ينطلق المتسابق السلوفيني انطلاقة هائلة، ليعوض الفارق ويفوز بالمرحلة.

وكسب بوجاتشار دراج فريق الإمارات، الساعي لكتابة التاريخ في «طواف فرنسا»، ونيل اللقب الثالث، بعد عامي 2020 و2021، «السوبر هاتريك»، بالفوز الرابع مراحل «طواف فرنسا»، والتي شملت «المرحلة الأولى»، و«الرابعة عشر»، و«الخامسة عشر»، قبل أن يضيف إليها صدارة المرحلة «التاسعة عشر».

ووسع بوجاتشار المتصدر بالقميص الأصفر، بتوقيت إجمالي 78:49:20 ساعة، الفارق إلى 5 دقائق وثلاث ثوانٍ، عن الدنماركي جوناس فينجارد من فريق فيسما الهولندي، صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 دقائق وثانية واحدة، عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول دراج فريق دكونيك كويك ستب.

وتتواصل الإثارة في «طواف فرنسا»، السبت، مع إقامة منافسات «المرحلة 20»، والقصيرة نسبياً بمسافة 133 كم، على «المسار الجبلي» من نيس إلى كول دي لا كوييول، وتتضمن المرحلة التي لا تخلو من الصعوبات أربع تسلقات وصولاً إلى النهاية في قمة كول دي لا كوييول.