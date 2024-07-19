فابريجاس مدرباً في «الكالشيو»



ميلانو (أ ف ب)



أكد كومو تعيين الإسباني سيسك فابريجاس مدرباً لفريقه الأول، بينما يستعد النادي الإيطالي لأول موسم له في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم منذ 21 عاماً.

وأفاد كومو في بيان «يسعد كومو 1907 أن يؤكد أن سيسك فابريجاس يصبح المدير الفني لفريق الرجال بعقد مدته أربع سنوات»، بعدما كان يشغل هذا المنصب بشكل مؤقت في 13 نوفمبر العام الماضي.

وكان لاعب خط الوسط الإسباني السابق فابريجاس (37 عاماً) مساعدا للمدرب الويلزي أوسيان روبرتس، حيث فاز النادي اللومباردي بالترقية التلقائية إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

واختير فابريجاس لتولي المهام الفنية مؤقتاً لمدة شهر بعد إقالة مورينو لونجو سلف روبرتس في نوفمبر، لكنه لم يتمكن من تولي المسؤولية بشكل دائم، حتى حصل على الرخصة التدريبية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشرف فابريجاس على فريق كومو للشباب، بعد اعتزاله الصيف الماضي، وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتولى تدريب الفريق الأول الذي يملك مع المهاجم الفرنسي تييري هنري حصة أقلية فيه، بينما يشغل اللاعب الإنجليزي السابق دنيس وايز منصباً في مجلس الإدارة.

ودافع فابريجاس عن ألوان أرسنال الإنجليزي (2004-2011) وبرشلونة الإسباني (2011-2014) وتشيلسي (2014-2019) وموناكو الفرنسي (2019-2022) خلال مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها مع كومو الموسم الماضي.

وخاض فابريجاس 110 مباريات دولية مع «لا روخا»، وفاز معه بكأس أوروبا مرتين (2008، 2012) وكأس العالم (2010).

وبتمويل من عملاق التبغ الإندونيسي دجاروم، تقدم كومو في الفئات الأدنى منذ الاستحواذ عليه في عام 2019 بعد حالات إفلاس متعددة.

ونشط كومو في سوق الانتقالات الصيفي حيث تعاقد مع خمسة لاعبين من بينهم المهاجم الإيطالي الدولي أندريا بيلوتي.

ويستهل كومو عودته إلى الـ «سيري أ» بلقاء قوي يجمعه مع يوفنتوس في المباراة الافتتاحية للموسم المقبل.