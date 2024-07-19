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الرياضة

نادال.. «شق الأنفس»!

نادال.. «شق الأنفس»!
19 يوليو 2024 20:42

 
ستوكهولم (أ ف ب)

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بلغ الإسباني رافايل نادال الدور نصف النهائي من دورة باشتاد السويدية للتنس، على الملاعب الترابية «250 نقطة»، بعد فوزه بشق الأنفس في مباراة ماراثونية، على الأرجنتيني ماريانو نافوني 6-7 و7-5 و7-5.
وهي المرة الأولى التي يصل فيها نادال «39 عاماً»، إلى المربع الذهبي لإحدى الدورات منذ بطولة ويمبلدون قبل عامين، علماً أنه يخوض دورة باشتاد للمرة الأولى، منذ فوزه باللقب عام 2005 وهو في سن الـ 19 عاماً.
وبعد تراجعه إلى المركز 261 في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي»، احتاج نادال الذي استفاد من بطاقة دعوة للمشاركة في باشتاد، إلى 3:59 ساعات للفوز على منافسه في ربع النهائي.
قال نادال الذي خاض ثاني أطول مباراة من ثلاث مجموعات في مسيرته، بعد مباراة نصف نهائي مدريد 2009 ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والتي استمرت أربع ساعات و3 دقائق، «لقد كانت مباراة متقاربة وطويلة ومتعبة للغاية».
ويستعد الإسباني لمنافسات التنس في دورة الألعاب الأولمبية باريس المقامة على ملاعب رولان جاروس، حيث توّج باللقب 14 مرة «27 يوليو - 4 أغسطس».
وفي مواجهة نافوني، المصنّف 36 عالمياً، ظهر جلياً أن بداية «رافا»، الفائز بـ 22 لقباً كبيراً، كانت سيئة، حيث خسر المجموعة الأولى في الشوط الفاصل، بعدما تعرض لكسر الإرسال ثلاث مرات خلالها.
وفرض ابن مايوركا الكلمة الأخيرة، بفوزه بالمجموعتين التاليتين، على الرغم من أن نافوني رفض الاستسلام، وتمكن من تعديل النتيجة 5-5 في المجموعة الثالثة، قبل أن يخسرها والمباراة.
ويتواجه نادال مع الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات «130»، والفائز على البرازيلي تياجو مونتيرو 6-2 و4-6 و6-4 في نصف النهائي السبت.
فاز نادال بآخر ألقابه الفردية البالغ عددها 92 في بطولة فرنسا المفتوحة 2022، حين حقق لقب رولان جاروس الرابع عشر معززاً رقمه القياسي، عاد إلى الملاعب هذا الأسبوع للمرة الأولى، منذ خسارته في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة أواخر مايو الماضي.
ويشارك الإسباني أيضاً في منافسات الزوجي مع النرويجي كاسبر رود، حيث سيخوض الثنائي الدور نصف النهائي السبت أمام الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوس، بعد أن يلعب نادال مباراته الفردية.

التنس
نادال
رولان جاروس
ويمبلدون
باريس
أولمبياد باريس 2024
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